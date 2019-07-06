晴時多雲

中職Live》王勝偉擊出深遠三壘安打 悍將0：1兄弟

2019/07/06 18:27

第五局

5上，二出局後王勝偉敲出深遠三壘安打，但吳東融擊出滾地球出局。

第四局

4下，富邦悍將三上三下。

4上，一出局後陳子豪擊出右外野平飛安打，林智勝敲外野飛球出局，下一棒張志豪靠著失誤上壘，但詹子賢無法打回分數。

第三局

3下，二出局後王正棠保送上壘，但胡金龍遭到三振。

3上，一出局後王勝偉敲出安打，吳東融擊出外野飛球出局，隨後王勝偉盜壘失敗。

第二局

2下，蔣智賢率先敲出二壘安打，林哲瑄擊出外野飛球出局，陳品捷遭到三振，李宗賢同樣遭到三振。

2上，林智勝保送上壘，並靠著捕手捕逸上到二壘。張志豪擊出內野滾地球出局，跑者上到三壘。詹子賢敲出高飛犧牲打，中信先馳得點。

第一局

1下，張正偉擊出外野飛球出局，王正棠同樣敲出外野飛球出局，胡金龍保送上壘，但林益全擊出內野滾地球出局。

1上，首棒吳東融率先敲安，但岳東華擊出雙殺打，下一棒陳子豪擊出外野飛球出局。

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中信兄弟：

1.吳東融 2B
2.岳東華 3B
3.陳子豪 RF
4.林智勝 1B
5.張志豪 CF
6.詹子賢 LF
7.周思齊 DH
8.黃鈞聲 C
9.王勝偉 SS

先發：紐維拉

富邦悍將

1.張正偉 RF
2.王正棠 2B
3.胡金龍 DH
4.林益全 1B
5.蔣智賢 3B
6.林哲瑄 CF
7.陳品捷 LF
8.李宗賢 SS
9.方克偉 C

先發：羅力

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