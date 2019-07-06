NBA》人在台灣得知被交易 加林納里：就是一門生意

加林納里（中）今天在台灣得知被交易的消息表示這就是一門生意。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕NBA球星加林納里（Danilo Gallinari）本週訪台，今天在台灣得知被交易的消息，對此他表示，這就是一門生意，球員能做的就是在每年夏天好好訓練，為新球季做好準備。

加林納里本週來台為NBA 3X站台，他表示，這是他第一次來台灣，看到球迷們熱烈的反應，相當開心，也是很棒的一次經驗，他也以自身經歷鼓勵年輕朋友勇於追夢，並且為了夢想努力。

請繼續往下閱讀...

快艇今和雷霆進行交易，為了換取P.喬治（Paul George）加盟，快艇將加林納里、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）送出，另外，還有4個未保護首輪籤、1個受保護首輪籤、以及2個首輪互換權。

人在台灣得知被交易，加林納里相當平靜，面對媒體的詢問，他說：「這就是一門生意，並沒有什麼特別的。」他透露自己是看新聞才知道消息，但不會對快艇有不好的感覺，也很感謝快艇的所有人。

至於接下來到雷霆將和魏斯布魯克（Russell Westbrook）聯手，加林納里表示，兩人是2008年同梯的球員，相當期待。

加林納里（中）今天在台灣得知被交易的消息表示這就是一門生意。（記者粘藐云攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法