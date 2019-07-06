MLB》怪力男換人當！耶利奇全壘打大賽暖身 竟出動警方

耶利奇展現怪力，打破小船的窗戶。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前暫居聯盟全壘打王的釀酒人強打耶利奇（Christian Yelich）今在作客海盜隊比賽時，趁著賽前空檔把握時間練習，不料其中一轟打得太遠不僅直接飛出球場外，還打破右外野外河上小船的窗戶，最後還出動匹茲堡警方。

為備戰下禮拜登場的全壘打大賽，耶利奇在賽前與將擔任餵球投手的前馬林魚教練夏恩（Pat Shine）展開模擬演練，在計時的四分鐘裡，耶利奇擊出21轟，而其中一球直接砸破了一艘停在PNC球場外阿勒格尼河（Allegheny River）小船的窗戶，匹茲堡警方獲報後也到場查看。

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體育主播米納特（Sophia Minnaert）在推特上分享這件趣事，寫下轟破窗戶的過程，最後一句寫道：「雖然出動了警方，不過耶利奇並沒有被逮捕。」而消息傳回釀酒人隊內，不少隊友也感到嘖嘖稱奇，「這就是傳說誕生的過程。」明星外野手布朗（Ryan Braun）讚嘆道。

目前以31轟獨居榜首的耶利奇為下週二早上全壘打大賽的頭號種子，他的首輪對手將會是藍鳥隊超級新秀小葛雷諾（Vladimir Guerro Jr.）。

NL MVP and #Brewers slugger Christian Yellich getting some early practice in for Monday’s home run derby prior to Friday’s game at PNC Park. pic.twitter.com/Ph0jrcoukn — Noah Hiles （@Noah_Hiles95） 2019年7月5日

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