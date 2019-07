MLB》怪力男換人當！耶利奇全壘打大賽暖身 竟出動警方

耶利奇展現怪力,打破小船的窗戶。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕目前暫居聯盟全壘打王的釀酒人強打耶利奇(Christian Yelich)今在作客海盜隊比賽時,趁著賽前空檔把握時間練習,不料其中一轟打得太遠不僅直接飛出球場外,還打破右外野外河上小船的窗戶,最後還出動匹茲堡警方。

為備戰下禮拜登場的全壘打大賽,耶利奇在賽前與將擔任餵球投手的前馬林魚教練夏恩(Pat Shine)展開模擬演練,在計時的四分鐘裡,耶利奇擊出21轟,而其中一球直接砸破了一艘停在PNC球場外阿勒格尼河(Allegheny River)小船的窗戶,匹茲堡警方獲報後也到場查看。

體育主播米納特(Sophia Minnaert)在推特上分享這件趣事,寫下轟破窗戶的過程,最後一句寫道:「雖然出動了警方,不過耶利奇並沒有被逮捕。」而消息傳回釀酒人隊內,不少隊友也感到嘖嘖稱奇,「這就是傳說誕生的過程。」明星外野手布朗(Ryan Braun)讚嘆道。

目前以31轟獨居榜首的耶利奇為下週二早上全壘打大賽的頭號種子,他的首輪對手將會是藍鳥隊超級新秀小葛雷諾(Vladimir Guerro Jr.)。

NL MVP and #Brewers slugger Christian Yellich getting some early practice in for Monday’s home run derby prior to Friday’s game at PNC Park. pic.twitter.com/Ph0jrcoukn