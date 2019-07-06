中職》Lamigo賣給誰？ 郭台銘：聽說好幾家在競標

〔記者羅志朋／桃園報導〕鴻海集團創辦人、國民黨總統初選參選人郭台銘，今天下午前往桃園棒球場觀看獅猿戰，外界關心Lamigo桃猿轉賣相關事宜，郭台銘說，「原本我是希望今天能夠看得到簽約，但現在因為媒體推波助瀾，老闆（劉保佑）反而有點惜售了，說不定可以賣更好價錢。」

郭台銘表示，今天要來看這場職棒比賽，早在一、兩個禮拜前就安排，沒想到劉老闆想要賣，他覺得這麼好的球隊要賣掉很可惜，他居中協調一些人來去買球隊，也都談得很close（接近）。

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至於有多close?郭台銘強調，「我是中間介紹，現在沒有成交都不能說，聽說現在好幾家競標，我覺得應該讓他們（Lamigo）賣更好價錢。」

郭台銘認為，Lamigo一定要繼續生存下去，不管將來換誰接球隊，站在中華民國總統角色他都支持，也希望台灣棒球蓬勃發展，「我曾經提過和美、日職棒合作，我都有管道和他們聯繫，希望台灣職棒走向國際化，就跟國內科技產業一樣和國際接軌。」

國民黨總統初選參選人郭台銘（中），今天下午前往桃園棒球場觀看獅猿戰。（記者陳志曲攝）

國民黨總統初選參選人郭台銘（中），今天前往桃園棒球場觀看獅猿戰。（記者陳志曲攝）

國民黨總統初選參選人郭台銘（中），今天前往桃園棒球場觀看獅猿戰。（記者陳志曲攝）

國民黨總統初選參選人郭台銘，今天下午前往桃園棒球場觀看獅猿戰，吸引大批媒體採訪。（記者陳志曲攝）

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