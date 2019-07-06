日職》王柏融雙安、跑回致勝分 火腿賞樂天8連敗

王柏融今不僅有兩安表現，還跑回球隊致勝分。（資料照，記者陳志曲攝）



〔體育中心／綜合報導〕火腿隊今持續作客樂天主場，雙方形成投手戰，九局前都維持著0：0平手局面，九局上王柏融率先敲安，並靠著捕手清水優心的適時安打回到本壘得分，終場火腿隊就以1：0擊敗樂天，在系列戰搶下二連勝。樂天吞下8連敗。

今天3打數2安打的王柏融也終於擺脫赴日以來最長的低潮，打擊率回升至0.285。

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王柏融生涯首次面對樂天投手美馬學，首打席在一二壘有人情況上場，他發揮選球功力，獲得四壞保送，不過當局火腿留下殘壘；三局上再度上場打擊時則是揮棒落空遭到三振。

六局上，王柏融第三度對決美馬學，他發揮推打功力，一棒將球擊往左外野方向，也終結最近的安打荒；九局上，王柏融一出局平手時再度上場打擊，面對樂天王牌終結者松井裕樹，一棒擊出中外野方向的滾地安打，也開啟火腿隊攻勢，接著他靠著投手暴投上到二壘，並在横尾俊建擊出高飛球後上到三壘，下一棒清水優心再適時補上安打，王柏融也跑回本場比賽的致勝分。

九局下，火腿派上石川直也關門，兩出局後，樂天隊島內宏明擊出深遠飛球，不過被判界外，最後石川成功三振掉對手，也為火腿守住勝利。火腿三連戰中率先拿下兩場勝利，王柏融則突破連續12個打數無安打的低潮，在打擊端上持續為球隊做出巨大貢獻。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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