NBA》湖人為何得不到可愛？ 美媒：都是「他」害的

雷納德將加盟快艇，也讓湖人在這場搶人大賽中宣告出局。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）今正式加盟快艇，宣告傳聞中的買家湖人在這場招募大賽中出局，也讓先前信誓旦旦要幫湖人搶下雷納德的前總裁魔術強森（Magic Johnson）顏面無光，不僅如此，許多媒體都認為，強森與雷納德談判的細節被洩露太多這件事，反倒讓湖人隊錯失這次的機會。

知名記者卡特（Cris Carter）在簽約消息曝光之後推特上寫道，強森與雷納德之間的對話被洩露出來以後，對湖人隊的招募動作完全沒有幫助。關於「可愛」與強森的對話細節確實曾經多次被媒體披露。《洛杉磯時報》就曾報導，雷納德和舅舅在與強森協調的過程中，曾問起自己當時在馬刺時、湖人是否曾考慮交易過他，以及強森與總管佩林卡（Rob Pelinka）之間的嫌隙，而強森則表示那都已經是過去的事，現在會盡全力幫助湖人隊。

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據了解，在與各球隊談判的過程中，雷納德陣營都會要求球隊嚴加保密、不要透露細節，因此資深媒體人貝勒斯（Skip Bayless）就形容，魔術強森的種種舉動，等於直接「搞砸了」湖人這次的簽約，最後才會讓快艇殺出重圍。

魔術強森未如預期幫湖人招募到雷納德。（資料照，USA TODAY Sports）

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