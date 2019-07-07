彭政閔挑戰生涯2000安 今日賽事預告與轉播

彭政閔今挑戰生涯2000安。（資料照，記者方賓照攝）

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中職今繼續兩地開打，新莊球場方面，中信兄弟派出廖乙忠先發，富邦則推出陳品學主投，黃衫軍精神領袖彭政閔昨未出賽，生涯安打數仍停在1999支，此役能否成功達成2000安的里程碑？而桃園球場的獅猿戰雙方分別派出潘威倫對上王溢正，土投對決，精彩可期。

日職例行賽持續進行，中午12點由日本火腿出戰樂天，「大王」王柏融昨敲雙安還跑回致勝分，今天大王要尋求維持手感，並幫助球隊橫掃樂天。另外，下午1點還有DeNA迎戰巨人的比賽，旅日強打陽岱鋼昨3打數未建功，此役會有什麼樣的表現呢？球迷們一起打開電視幫台灣之光加油。

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大聯盟例行賽方面，早上7點由天使挑戰太空人，天使球星大谷翔平昨在3局上轟出本季第13發全壘打，今天他的表現仍是球迷們關注的焦點。

MLB

07:00 天使@太空人 民視、FOX體育、FOX體育3台

日職

12:00 日本火腿@樂天 FOX體育2台、FOX體育3台

13:00 西武@羅德 FOX體育

13:00 DeNA@巨人 緯來體育、愛爾達體育2台

中職

17:05 中信兄弟@富邦悍將 WinTV綜合台、麥卡貝網路電視、CPBLTV

17:05 統一獅@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS 1、 麥卡貝網路電視、CPBLTV

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