籃球》「黃金世代」超強教練團 林志傑傳授運球絕技

林志傑指導學員運球。（BE HEROS提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕由「黃金世代」林志傑、田壘、曾文鼎、陳世念和楊敬敏聯手舉辦的「2019 BE HEROES 未來英雄籃球訓練營」，已邁入第四年，今年師資陣容再升級，邀請昔日國家隊射手周士淵加入，陳世念表示，「周士淵帶來不一樣的觀念，並編排全新課程，讓訓練更扎實、有趣。」

「黃金教練團」皆強調基本動作，並各自設計菜單，林志傑指導運球，田壘傳授投籃和走位，陳世念專職體能訓練，周士淵指點突破上籃，曾文鼎教導團隊配合和分球概念，楊敬敏則專司防守教學，各司其職。

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林志傑認為，「汲取過去幾年的教學經驗，所以採取專項訓練，如此能教更多細節點，畢竟訓練營時間有限，讓學員在短時間內學會新的技巧，也能發球員個別的專長。」

陳世念則強調，期許能將愛籃球的種子撒向台灣的每個角落，「BE HEROES未來英雄籃球訓練營」是一個讓台灣球迷能更近距離接觸林志傑等旅外球員的機會，這也是當初舉辦活動的初衷。

才剛喜得千金的田壘，全心投入訓練課程，他笑說成為女兒的爸爸，對於小朋友的耐心更多，更會在課程中將小朋友當成自己的孩子用心指導。

今年的「BE HEROES未來英雄籃球訓練營」不但人數增加，女性學員人數也大幅成長，台北場更是破紀錄的18位，曾文鼎強調，報名的女孩實力都很出色，很開心能看到這麼多愛打球的女孩來參加訓練營，也希望將自己所學傳遞給她們。

曾文鼎耐心指導小學員。（BE HEROS提供）

剛喜得千金的田壘，全心投入訓練課程。（BE HEROS提供）

周士淵今年加入師資陣容。（BE HEROS提供）

BE HEROS未來英雄籃球訓練營師資陣容。（BE HEROS提供）

BE HEROS未來英雄籃球訓練營今年已經邁入第四年。（BE HEROS提供）

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