中職》本季猛獅在桃園12戰全敗 追平兄弟不名譽紀錄

統一獅在桃園棒球場吞下12連敗。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今年球季統一獅作客桃園就是打不贏Lamigo桃猿，今天獅隊以2:12不敵桃猿，本季在桃園12場全敗，追平2006年兄弟象在澄清湖單季單一球場最長12連敗紀錄，「地獄客場」難題無解。

獅隊先發左投江辰晏這場投3.2局用了83球，僅40顆好球，壞球比例過半，奉送6次四壞保送，被敲4安，失6分吞下本季第5敗，桃猿在4局下一口氣灌進7分奠定勝基，獅隊苦吞對戰9連敗。

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在桃園打不贏桃猿的關鍵，獅隊代總教練劉育辰認為，對手攻擊力強大，先發本土投手經驗稍嫌不足，必須要有優質先發洋投才能壓制抗衡。

數字會說話，本季獅隊在桃園打12場，其中7戰土投先發吞5敗，防禦率11.05、被打擊率3成91，洋投表現稍優，總計先發5場戰績2敗，防禦率6.16、被打擊率3成08。

反觀桃猿洋投李茲在桃園主場表現無敵，今天先發7局失2分拿下第7勝，本季在桃園先發10場奪5勝，防禦率2.22、被打擊率1成86。

同時，李茲最近5場先發都拿到勝投，近況頗佳，他表示，開季球路偏高、保送也多，後來接受教練團調整，幫助很大，這幾次先發都能把球壓低，控球進步不少。

李茲雖奪勝投，不過首局砸傷試圖短打的陳重羽右手食指，劉育辰透露，昨比賽中陳重羽就先回高雄，今天將進一步檢查，會把另一名捕手郭峻偉拉上一軍。

Lamigo桃猿先發投手李茲（中）勝投入袋，拿下單場MVP，賽後與Lamigirls跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿先發投手李茲。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手江辰晏。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手江辰晏。（記者陳志曲攝）

統一獅在桃園棒球場吞下12連敗。（記者陳志曲攝）

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