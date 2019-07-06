溫網》新科球后芭提、老將小威強勢挺進女單16強

新科世界球后芭提直落二、強勢挺進女單16強。（路透社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019溫布頓網球錦標賽於全英草地俱樂部進行，澳洲新科世界球后芭提（Ashleigh Barty）、美國老將小威廉絲（Serena Williams）都直落2奏捷，強勢挺進女單16強。

年僅23歲的芭提，挾著法網紅土大滿貫首度封后餘威，登上球后寶座也榮膺全英草地俱樂部頭號種子，本屆3連勝1盤未失的氣勢如虹，包括此役火力全開，她發出11個愛司、5度破發，只花53分鐘就以2個6：1輕取英國地主黑馬達特（Harriet Dart），生涯頭一遭挺進溫網女單第2週，將與美國好手芮絲克（Alison Riske）爭8強門票。今夏手感發燙的芭提，包括法網、先前伯明罕草地掄元在內，現已狂飆15連勝。

請繼續往下閱讀...

小威廉絲也以直落二晉級。（路透社）

至於7度溫網女單封后的小威，也在拿手草地逐漸找回全盛時期狀態，37歲的美國11種子強轟7記愛司，未出現任何被破發點且2度關鍵突破，重現去年4強贏球模式，6：3、6：4強壓德國18種子格吉絲（Julia Goerges），坐擁23座大滿貫女單冠軍的傳奇天后安抵第4輪，也完成對戰5連勝，下個對手為西班牙30種子娜瓦蘿（Carla Suarez Navarro）。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法