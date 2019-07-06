世大運》再創歷史！李智凱奪隊史首面男子全能銅牌 明拚鞍馬2連霸

世大運全能決賽，台灣好手李智凱摘銅。（大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱今日在2019年拿坡里世大運全能決賽上陣，最擅長鞍馬項目斬獲15.225分，最終6項斬獲83.950分，摘下隊史首面全能賽銅牌，寫下歷史新頁，明天他將在鞍馬力拚2連霸。

金牌由日本名將萱和磨以87.000分奪下，銀牌為里約奧運團體銀牌、22歲俄羅斯選手史托特維奇的84.375分。

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李智凱為備戰10月世錦賽，試圖於全能項目躋身前12名，直取明年東京奧運門票，因此4個月前開始勤練全能項目，日前於亞錦賽奪金，證明準備有效。他上屆台北世大運在全能決賽拿第7，締造隊史最佳成績，這次有備而來，資格賽獲得83.800分，僅比日本好手谷川翔84.900分、萱和磨86.600分遜色。

李智凱決賽在前4項地板獲14.250分、鞍馬15.225分、吊環13.150分、跳馬14.225分，以56.850分高居第2，只落後萱和磨的57.950分，不過他在雙槓表現不如資格賽優異，僅獲13.850分，遭谷川翔超車，落居第3。

李智凱單槓拿到13.250分，最終斬獲83.950分，壓軸上陣的谷川翔原本奪牌有望，卻在單槓竟發生要命失誤，遭李智凱及史托特維奇超越，無緣站上頒獎台。

世大運全能決賽，台灣好手李智凱摘銅。（大專體總提供）

李智凱今日在2019年拿坡里世大運全能決賽摘下隊史首面全能賽銅牌。（大專體總提供）

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