200混合再破全國 王星皓摘台灣史上首面游泳世大運獎牌

王星皓摘下台灣史上首面世大運游泳獎牌。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣體大游泳新星王星皓，今凌晨在世大運游泳男子200公尺混合式決賽游出1分59秒87刷新全國紀錄，並摘下銅牌，為台灣游泳史上首面世大運獎牌，台灣隊教練王耀偉表示，王星皓在遇到問題時應變很快，也是把成績拉起來的關鍵。

王星皓在200公尺混合預賽游出2分01秒61晉級，準決賽再飆出2分00秒55，刷新自己保持的2分01秒25的全國紀錄，並以分組第4、總成績第7晉級決賽，也是台灣首位連兩屆世大運晉級決賽的選手。

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今凌晨決賽，王星皓前50公尺蝶式飆出第一名，雖在仰式部分落後，但蛙式及自由式部分急起直追，最終以1分59秒87摘下銅牌，距離奧運A標1分59秒67，僅差0.2秒。

今年台灣世大運游泳教練王耀偉，同時也是王星皓的父親，他表示，準決賽時就已經接近原本設定的2分00秒20，但有留意到他在觸牆前的滑行還有進步空間，決賽他立刻做出應變，才能夠得牌。

「這次的目標原本就是設定400混達奧運A標，過去台灣游泳選手沒有辦到的紀錄，以他今天的狀況來看，應該是沒問題。」但王耀偉提到，王星皓在200公尺部分每趟都是全力衝刺，擔心他隔天起床會有全身痠痛的問題，若沒有，會在400混繼續挑戰奧運標及獎牌。

王星皓摘下台灣史上首面世大運游泳獎牌。（大專體總提供）

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