NBA》詹皇打造紫金最大團 卡森斯低薪加盟再組「肯塔基連線」

明星中鋒「表弟」卡森斯。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕招募暴龍奪冠功臣雷納德（Kawhi Leonard）失敗後，湖人啟動B計畫補強，ESPN權威記者Adrian Wojnarowski今報導指出，明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）以1年350萬美元的合約加盟湖人，並與33歲老將朗度續約（Rajon Rondo），兩人再度與一眉哥A.戴維斯（Anthony Davis）並肩作戰。

湖人昨天陸續簽下射手格林（Danny Green）、庫克（Quinn Cook），並找回中鋒麥基（JaVale McGee）、後衛卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）。

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湖人今天持續補強，再以1年350萬美元的合約簽下卡森斯，也找回朗度和卡魯索（Alex Caruso），各簽下2年260萬美元和2年550萬美元的合約。《ESPN》透露，熱火原本也有意網羅卡森斯，但他在多名湖人球員說服下，最終決定改披紫金戰袍，其中也包括之前效力鵜鶘的前隊友A.戴維斯。

卡森斯、朗度和A.戴維斯3人曾在2016至2018年曾一起在鵜鶘打球，「肯塔基連線」再度聚首，與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）攜手為湖人拚冠。

卡森斯去年因左跟腱斷裂，導致整季報銷，上季以1年540萬美元加盟勇士，今年1月才復出，本季在例行賽出賽30場，場均貢獻16.3分、8.2籃板、場均1.5次阻攻。

A.戴維斯與卡森斯再度聯手。（資料照，美聯社）





朗度。（資料照，法新社）

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