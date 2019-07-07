NBA》受雷納德加盟影響 雷霆恐與「威少」分道揚鑣

魏斯布魯克。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆隊在失去P.喬治（Paul George）以後，陣中明星控衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）與他的經紀人一同向雷霆隊總管普雷斯蒂（Sam Presti）商討未來動向，魏斯布魯克有機會在開季前就被交易至其他隊。

《ESPN》「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導指出，魏斯布魯克與球團雙方都很了解，在P.喬治離隊後，雷霆隊即將進入重建階段，而對於重建的球隊來說，魏斯布魯克剩下4年1.7億美元的合約是個負擔，因此是時候該尋找魏斯布魯克的交易可能性。

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這不是魏斯布魯克第一次面臨類似的狀況，在2016年杜蘭特（Kevin Durant）出走雷霆加盟勇士隊後，不過當時的雷霆隊並非選擇將他交易出去，而是與他簽下一張5年的超級頂薪續約，讓他成為當時聯盟最高薪的人。

杜蘭特。（資料照，美聯社）

不過如今情況已經不同，魏斯布魯克的年齡、合約對球隊的負擔以及球隊在分區可能面臨的尷尬處境，都讓雷霆隊有著更多的考量。沃神認為，現在雷霆可以選擇繼續圍繞著魏斯布魯克以及亞當斯（Steven Adams）打造具有競爭力的隊伍，但雷霆隊這樣做的機率很低，目前雷霆隊將朝向縮減球隊薪資的方向前進。

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