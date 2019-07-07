美洲盃》阿根廷奪下季軍 梅西苦吞職業生涯第二張紅牌！

梅西吞下生涯第二張紅牌。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日凌晨舉行的美洲盃季軍戰，阿根廷以2：1擊敗智利拿下季軍。值得一提的是阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在第37分鐘的衝突吞下紅牌，這是他職業生涯第二次吞下紅牌。

梅西在比賽第37分鐘時，因為爭球推擠梅戴爾（Gary Medel），兩人隨即發生肢體衝突，裁判此時直接各發一張紅牌，兩人直接退場。

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梅西與梅戴爾（中）發生衝突。（法新社）

這是梅西職業生涯第二次吞下紅牌，他第一次拿到紅牌是在2005年代表阿根廷時，因肘擊對手而吞下紅牌。梅西在身披巴塞隆納戰袍時未曾吞下任何一張紅牌。

這場比賽由阿根廷的阿奎羅（Sergio Aguero）在第12分鐘踢進首球，第22分鐘迪巴拉（Paulo Dybala）巧妙射門進球，早早取得2：0領先，第57分鐘智利靠著比達爾（Arturo Vidal）的12碼罰球破蛋，最終阿根廷就以2：1收下季軍。

阿奎羅率先進球。（美聯社）

阿奎羅率先進球。（路透）

迪巴拉踢進阿根廷第二記進球。（歐新社）

比達爾12碼罰球破網。（路透）

阿根廷雖然拿下史上第二多的美洲盃冠軍，但他們自1993年來就未曾收下美洲盃冠軍，2015、2016年阿根廷都踢進金牌賽，但全部都輸給智利。

阿根廷拿下第三名。（歐新社）

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