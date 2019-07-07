MLB》7局飆11K敲安又盜壘 薛哲「二刀流」創119年紀錄

〔體育中心／綜合報導〕國民塞揚王牌薛哲（Max Scherzer）今天面對皇家，繳出7局11K無失分的優質先發，助隊以6：0完封對手，他也順利收下本季第9勝，個人7連勝寫下生涯新高。薛哲役投打俱佳，2打數擊出1安打，還成功盜上二壘，他也成為大聯盟自1900年以來，首位生涯兩度達成「1安、1盜壘和10次三振以上」的投手。

薛哲今天面對皇家先發7局11K無失分，順利收下本季第9勝（法新社）

薛哲今天穿上國民前身博覽會的復古球衣在主場迎戰皇家，先發7局無失分，只被敲出4支安打，另外飆出11K和1次保送，防禦率降至2.30。薛哲連續5場至少飆出10次三振，本季累積181K，高居大聯盟之冠，穩坐國聯三振王寶座。

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薛哲明星賽前狀況火熱，在過去9場先發，主投64局飆出94K，僅投出9次保送，防禦率是超低的0.84，明星賽後將挑戰個人生涯最長連續6場10K以上的紀錄。

薛哲今天除了有好投外，打擊方面2打數1安打，4局下敲出右外野安打後，隨即盜上二壘，這也是他本季首盜，生涯第2度盜壘成功，他也成為大聯盟第3位生涯完成2盜並飆出10次三振以上的投手，前兩位分別是萊恩（Nolan Ryan）和吉布森（Bob Gibson）。

此外，薛哲生涯共完成過2場「1安、1盜壘和10次三振以上」的比賽，成為大聯盟1900年以來的第一人。

薛哲敲安又盜壘。（美聯社）

薛哲成為大聯盟自1900年以來，首位生涯兩度達成「1安、1盜壘和10次三振以上」的投手。（美聯社）

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