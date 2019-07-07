溫網》小威／穆雷組合快意奪首勝 挺進溫網混雙第二輪

小威廉斯（左）、穆雷（右）（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕穆雷（Andy Murrray）與小威廉斯（Serena Williams）所組成的混雙組合成功在溫布頓拿下首勝，晉級第二輪。

'Ser Andy' get the advantage...@serenawilliams and @andy_murray win the first set 6-4 on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/pFHOzYhyQu — Wimbledon （@Wimbledon） 2019年7月6日

《ESPN》的分析師Pam Shriver表示，這是史上最多人關注的混雙組合，前球王和球后的組合迅速的吸引了眾人的目光及討論。

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雖然混雙在每個大滿貫賽都會舉辦，但前球王和球后的組合是非常少見的，尤其小威廉斯曾在溫布頓奪下八次冠軍，穆雷更是中止本土選手77年在溫布頓無法拿下男子單打冠軍金盃的英國希望，他們兩位的組合，可說是史無前例的豪華。

最終他們以兩盤6:4、6:1輕取了對手，對此小威廉斯表示，在今天的比賽中打得很開心，雖然還有很多需要改善的地方，不過他還是非常享受整場比賽裡的氛圍。

而穆雷則是認為在經歷了這幾年的傷病困擾後，還能重回溫布頓的中央球場打球讓人非常開心和享受，也很高興能取得這場勝利。

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