溫網》小威／穆雷組合快意奪首勝 挺進溫網混雙第二輪

小威廉斯(左)、穆雷(右)(路透社)

〔體育中心/綜合報導〕穆雷(Andy Murrray)與小威廉斯(Serena Williams)所組成的混雙組合成功在溫布頓拿下首勝,晉級第二輪。

'Ser Andy' get the advantage...@serenawilliams and @andy_murray win the first set 6-4 on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/pFHOzYhyQu