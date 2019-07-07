MLB》大都會戰績低迷 總管開會爆氣丟椅子

范瓦格南。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會總管氣到丟椅！大都會球團內部消息指出，總管范瓦格南（Brodie Van Wagenen）在與球隊的教練團進行會議是，氣到把旁邊的椅子拿起來丟。

據傳事件的爆發點是在美國時間星期五球隊以7:2敗給費城人的比賽後發生，那場比賽球隊的終結者狄亞茲（Edwin Diaz）丟了4分自責分種下敗因。

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在當天的比賽結束後，范瓦格南與總教練卡拉威（Mickey Callway）及教練團一同開會，范瓦格南直指球隊這樣的表現可說是浪費了德葛隆（Jacob DeGrom）的好表現，在指責完教練後，范瓦格南突然拿起椅子起來摔，並爆粗口叫總教練快去參加稍晚的記者發佈會。而卡拉威在那天賽後的記者會沒有告訴記者任何有關這次會議的消息。

對此范瓦格南表示自己不打算回應任何有關當天會議的任何消息，同時他也表示球團高層跟教練團經常開會。

目前大都會的戰績是39勝49敗，勝率僅4成43，距離國聯東區第一的勇士更是有高達13場的勝差，這樣的戰績壓力讓范瓦格南更是不滿教練團的某些調度，像是先前把德葛隆提早換下，換上牛棚最後導致輸球的調度更是引起了不小的爭議。

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