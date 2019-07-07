MLB》前田健太7.2局失3分好投吞敗 教士擊敗道奇收下二連勝

前田健太繳7.2局吞敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士的第二戰，道奇派出前田健太先發對上教士的派岱克（Chris Paddack），雙方均表現精采，但道奇打線熄火，全場僅得一分，最終就以3:1敗給教士，吞下二連敗。

派岱克。（今日美國）



雙方前六局形成投手戰，雙方的打線都沒有發揮，但第七局前田健太遭教士第四棒倫弗洛（Hunter Renfroe）敲出陽春砲，這也是他個人本季的第27發全壘打。

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倫弗洛擊出陽春砲。（法新社）

八局上半教士攻勢再起，奈勒（Josh Naylor）先敲出右外野方向安打，兩出局後，馬格特（Manuel Margot）敲出左外野兩分砲把前田健太打退場，八局下道奇也立刻做出回應，先是維杜戈（Alex Verdugo）敲出右外野二壘安打，透納（Justin Turner）接著敲出三壘方向的安打打回一分打點，但這也是道奇全場得到的唯一一分。

瑪格特擊出兩分砲，打下道奇先發投手前田健太。（法新社）

投手方面，教士派岱克主投5.2局僅失1分，無關勝敗，後援投手葉茲（Kirby Yates）連續兩天成功關門，收下本季第29次救援成功。道奇先發前田健太主投7.2局失3分，苦吞本季第五敗。

打擊方面，教士打者倫弗洛四打數打出一發陽春砲，馬格特3打數打出一發兩分砲。道奇打者透納四打數兩安打，泰勒（Chris Taylor）三打數一安打，打回全隊唯一的一分打點。

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