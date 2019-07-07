日職Live》鳥飛竟成幸運安打！ 王柏融打回火腿第2分（影音）

第一局
火腿開路先鋒西川遙輝擊出投手強襲球形成安打，杉谷拳士和近藤健介連續擊出安打，助隊先馳得點，樂天先發投手菅原秀三振中田翔後，在一、三壘有人時對上王柏融。
王柏融在1好球後相中145公里速球，擊出中外野飛球，原以為會遭到野手接殺，但游擊手茂木榮五郎和左外野手島内宏明守備交代不清，讓球幸運形成帶有1分打點的左外野德州安打，連兩場敲安，火腿首局以2：0領先。
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王柏融のあたりそこのない打球が落ちてヒット！— 倉庫 （@ham13080609556） 2019年7月7日
2点目を奪う！
F2-0E pic.twitter.com/MGHJCSL2FZ
賽前報導
〔記者徐正揚／綜合報導〕火腿昨天在仙台與樂天進行3連戰第2場，賽前獲得LamiGirls加油打氣的王柏融，以單場雙安中止最近連續12打數無安打的小低潮，9局上安打開啟攻勢，並跑回致勝分，幫助火腿以1：0險勝，樂天苦吞8連敗。
王柏融昨天3打數敲出2安，跑回關鍵1分，選到1次保送，吞下1次三振，打擊率升至0.285。
先發名單
火腿
1（中）西川遙輝
2（右）杉谷拳士
3（指）近藤健介
4（一）中田翔
5（左）王柏融
6（二）渡邊諒
7（游）石井一成
8（三）橫尾俊建
9（捕）清水優心
先發投手：加藤貴之
樂天
1（游）茂木榮五郎
2（左）銀次
3（二）布拉許
4（指）淺村榮斗
5（一）下水流昂
6（右）島內宏明
7（中）惠勒
8（捕）山下斐紹
9（三）渡邊佳明
先發投手：菅原秀