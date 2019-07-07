MLB》希克斯追平轟無用！德阿諾德一棒向洋基說再見（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基光芒系列賽四連戰第三場比賽，洋基隊在第九局靠著希克斯（Aaron Hicks）的陽春彈追平比數，但在九局下半，光芒捕手德阿諾德 （Travis d'Arnaud）馬上敲出再見全壘打，幫助光芒以4：3擊敗洋基，掃去前兩場都在延長賽被洋基擊敗的陰霾。

德阿諾德敲出再見全壘打。（法新社）

今日雙方先發分別為沙巴西亞（CC Sabathia）以及史奈爾（Blake Snell），沙巴西亞前六局僅失1分，但在第七局2出局後，沙巴西亞先是被德阿諾德敲安，接著被昨日擊出生涯首轟的洛爾（Nate Lowe）敲出逆轉2分彈，總計今天7局投球失掉3分送出5K無關勝敗。史奈爾這場比賽僅投5局就用了93球下場，失掉1分送出5K2BB無關勝敗。

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比賽關鍵在第九局，光芒派出普奇（Colin Poche）上場關門，2出局後希克斯敲出左外野方向追平轟，雙方以3：3進入第九局下半。九局下洋基派出格林（Chad Green），同樣是2出局後，德阿諾德第一球就把格林的直球敲出右外野全壘打牆外，一棒助球隊取勝。

希克斯九局上半敲出追平轟。（美聯社）

賽後德阿諾德談論這發再見全壘打說：「我只是在找能夠讓我能夠攻擊的球種，幸運地我鎖定了正確的球種，並確定我的眼睛能好好地跟上它。」

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