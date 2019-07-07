MLB》柯爾飆本季先發最速火球 大谷敲全隊唯一長打寫紀錄

大谷翔平連六場敲安。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天開轟慶生的天使新人王大谷翔平，今天面對太空人單場繳出4支1，連續6場敲安創本季新高，不過此役天使打線靜悄悄，全場僅敲出4安，大谷敲出球隊唯一1支長打，天使終場以0：4遭太空人完封。

大谷翔平今天續扛第三棒指定打擊，首局首打席就從柯爾（Gerrit Cole）手中擊出左外野二壘安打，2、3打席並無建樹還吞下1K，天使在8局上迎來最佳得分機會，柯爾退場後，太空人握有4分領先，推出牛棚主力普瑞斯利（Ryan Pressly）接替投球，一上來就先對賈諾（Dustin Garneau）投出四壞球保送，1出局後被佛列契（David Fletcher）敲安，隨後再對楚奧特（Mike Trout）投出保送形成滿壘。

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大谷翔平連六場敲安。（美聯社）

大谷翔平面對1人出局、滿壘大好得分機會，將球打進場內就有機會得分，但大谷只敲出內野高飛界外球遭接殺，無法助隊破蛋，今天4打數擊出1安打，吞下1次三振，打擊率下修至3成07。

太空人強投柯爾今天投得威風八面，完全封鎖天使打線，先發7局只被敲出3安無失分，另外飆出9次三振和2次保送，更投出大聯盟本季先發最快101.1英哩（約162.7公里）的火球，球隊以4：0完封天使，本季第9勝入袋。

柯爾。（今日美國）

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