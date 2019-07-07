溫網》想炸掉全英俱樂部！？ 火爆浪子佛格尼尼道歉了

佛格尼尼。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019年溫布頓網球錦標賽完成首週賽事，昨男單第3輪受挫的「火爆浪子」佛格尼尼（Fabio Fognini）發飆嗆聲：「希望炸彈炸掉全英草地俱樂部！」但義大利12種子立馬在記者會恢復冷靜道歉，並解釋情緒性發言是氣自己表現欠佳，目前大會懲處尚未出爐。

世界男單排名第10的佛格尼尼，不但「屈居」溫網第12種子，還「淪落」至週邊第14號球場出賽，令性格衝動的他相當不滿，尤其3：6、6：7（12：14）、3：6爆冷敗給美國非種子山德連（Tennys Sandgren）後，這位義大利名將居然咒罵主辦單位：「該死的英國佬，在這裡打球公平嗎，真希望一個炸彈在俱樂部爆炸，炸彈應該把這裡夷為平地。」

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32歲的佛格尼尼發現失言引發爭議，又趕緊公開道歉：「你在場上大部分時間會感到失望，我當然對今天表現很不爽，因為我勝算應該比較高，有很好機會贏球。」他還放下身段消毒滅火，「如果冒犯到任何人，我道歉，這真的並非本意。」佛格尼尼前科累累，2014年溫網因違反運動精神被罰款2萬7500美元，這也是他惟一打不進第2週的大滿貫賽事，已5度32強止步；2017年美網首輪出局，佛格尼尼還幹譙女主審侮辱字眼，遭罰款2萬4千美元，並取消男雙賽程。

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