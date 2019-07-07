棒球》七戰全勝、狂敲102分！新明國中奪冠 勇奪亞太區代表權

七戰全勝、狂敲102分！新明國中拿下冠軍，勇奪亞太區代表權。（桃園市教育局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市新明國中組隊參加2019年世界少棒聯盟亞太區次青少棒錦標賽，今日在冠軍戰中以15比1扣倒關島隊，拿下冠軍，以七戰全勝之姿，勇奪亞太區代表權，將赴美挑戰七連霸！

LLB亞太區次青少棒賽共有台灣、香港、菲律賓、紐西蘭、關島隊及中國隊參加，台灣隊七戰全勝共拿下102分，僅在預賽對戰菲律賓隊及冠軍賽對戰關島時各失掉1分，表現十分驚人。

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今天冠軍戰台灣隊派出王牌投手吳敬恩掛帥先發，主投四局無失分、二次三振，只用了52顆球，後援投手王緯綸後援一局順利的三上三下，聯手封鎖關島隊打線。

七戰全勝、狂敲102分！新明國中拿下冠軍，勇奪亞太區代表權。（桃園市教育局提供）

首局首棒王緯綸率先擊出中間方向穿越安打，接著胡孟智、李勛傑、許庭綸接連保送上壘，台灣隊擠回1分，緊接著廖永詮打出三壘方向滾地球，造成對手失誤，胡孟智及李勛傑跑回2分，黃博言及彭立弘保送，再擠回1分，第一局以4比0領先關島隊。

第二局開始，田明倫保送上壘，並盜上二壘，李勛傑擊打出左外野安打，送回田明倫帶有1分打點，接著吳敬恩左外野平飛安打再打回1分，許庭綸、廖永詮及彭立弘接連被保送上壘，再擠回1分，第二局又進帳3分；二下關島隊靠著第六棒、第八棒連續兩支安打勉強追回1分，二局結束台灣隊仍以7比1領先關島隊。

第三局首棒代打張家豪打出右外野安打，隨即盜上二壘，靠著胡孟智的推進，張家豪踏上三壘，緊接著李勛傑打出左外野深遠的二壘安打帶有1分打點，吳敬恩、簡瑋興又接連選到保送，再次攻佔滿壘，隨後潘詳淯打出右外野的三壘安打，一口氣跑回3分，此局攻得5分，三局結束以12比1遙遙領先。

第四局首棒打者田明倫把球打向中外野方向深遠的方向，一口氣跑回本壘得分，也是此賽事個人第一支全壘打，隨後李勛傑也打出左外野深遠的三壘安打，接著吳敬恩的內野滾地球，送回壘上跑者再添得1分，四局結束以14比1領先關島隊。

第五局黃博言、彭立弘保送上壘後，王緯綸打出中間方向穿越安打，再為台灣隊添得1分保險分。終場就以15比1戰勝關島隊，勇奪2019世界少棒聯盟次青少棒錦標賽亞太區代表權。

七戰全勝、狂敲102分！新明國中拿下冠軍，勇奪亞太區代表權。（桃園市教育局提供）

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