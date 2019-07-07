中職 Live》王正棠擊出一分打點安打 象1：1悍將

第五局
第四局
4上，二出局後詹子賢觸身球保送，但彭政閔無法替球隊打回超前分。
王正棠敲出追平安打。（記者林正堃攝）
第三局
3下，林宥穎率先擊出安打，張正偉敲滾地球出局，王正棠擊出一分打點安打，富邦悍將追平比分。
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3上，一出局後吳東融觸身球保送上壘，但王勝偉與陳子豪皆擊出外野飛球出局。
王勝偉敲安。（記者林正堃攝）
彭政閔生涯第2000安達標。（記者林正堃攝）
第二局
2下，林益全擊出滾地球出局，蔣智賢觸身球保送，高孝儀遭到三振，下一棒陳品捷靠著投手傳球失誤上壘，但陳凱倫遭到三振。
2上，一局後詹子賢敲出安打，下一棒彭政閔擊出中外野安打，生涯第2000安出爐。不過下一棒黃鈞聲敲出雙殺打。
彭政閔生涯第2000安達標。（記者林正堃攝）
陳子豪貢獻打點。（記者林正堃攝）
第一局
1下，張正偉敲滾地球出局，王正棠擊出中外野安打，但胡金龍擊出雙殺打。
1上，吳東融保送上壘，王勝偉擊出安打，陳子豪擊出高飛犧牲打，中信兄弟先馳得點。
中信先發廖乙忠。（記者林正堃攝）
悍將先發陳品學。（記者林正堃攝）
先發陣容
中信兄弟
1.吳東融 2B
2.王勝偉 SS
3.陳子豪 RF
4.林智勝 1B
5.張志豪 CF
6.詹子賢 LF
7.彭政閔 DH
8.黃鈞聲 C
9.岳東華 3B
投手：廖乙忠
富邦悍將
1.張正偉 RF
2.王正棠 2B
3.胡金龍 DH
4.林益全 1B
5.蔣智賢 3B
6.高孝儀 LF
7.陳品捷 CF
8.陳凱倫 SS
9.林宥穎 C
投手：陳品學