中職 Live》王正棠擊出一分打點安打 象1：1悍將

第五局

第四局

4上，二出局後詹子賢觸身球保送，但彭政閔無法替球隊打回超前分。

王正棠敲出追平安打。（記者林正堃攝）

第三局

3下，林宥穎率先擊出安打，張正偉敲滾地球出局，王正棠擊出一分打點安打，富邦悍將追平比分。

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3上，一出局後吳東融觸身球保送上壘，但王勝偉與陳子豪皆擊出外野飛球出局。

王勝偉敲安。（記者林正堃攝）

彭政閔生涯第2000安達標。（記者林正堃攝）

第二局

2下，林益全擊出滾地球出局，蔣智賢觸身球保送，高孝儀遭到三振，下一棒陳品捷靠著投手傳球失誤上壘，但陳凱倫遭到三振。

2上，一局後詹子賢敲出安打，下一棒彭政閔擊出中外野安打，生涯第2000安出爐。不過下一棒黃鈞聲敲出雙殺打。

彭政閔生涯第2000安達標。（記者林正堃攝）

陳子豪貢獻打點。（記者林正堃攝）

第一局

1下，張正偉敲滾地球出局，王正棠擊出中外野安打，但胡金龍擊出雙殺打。

1上，吳東融保送上壘，王勝偉擊出安打，陳子豪擊出高飛犧牲打，中信兄弟先馳得點。

中信先發廖乙忠。（記者林正堃攝）

悍將先發陳品學。（記者林正堃攝）

先發陣容

中信兄弟

1.吳東融 2B

2.王勝偉 SS

3.陳子豪 RF

4.林智勝 1B

5.張志豪 CF

6.詹子賢 LF

7.彭政閔 DH

8.黃鈞聲 C

9.岳東華 3B

投手：廖乙忠

富邦悍將

1.張正偉 RF

2.王正棠 2B

3.胡金龍 DH

4.林益全 1B

5.蔣智賢 3B

6.高孝儀 LF

7.陳品捷 CF

8.陳凱倫 SS

9.林宥穎 C

投手：陳品學

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