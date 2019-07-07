中職 Live》第四局雙方三上三下 統一 2：0 Lamigo

第四局

陳重廷、林祐樂都敲出飛球遭接殺，朱元勤遭三振，統一再度遭三上三下。

下半局林泓育先遭三振，朱育賢、郭嚴文又敲出滾地球遭刺殺，同樣上演三上三下。

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第三局

上半局統一遭三上三下。下半局林立擊出三壘方向反彈球上一壘，不過留下殘壘。

第二局

開局王溢正再度面臨危機，先四壞球保送黃恩賜，陳重廷接著掃二壘安打，統一再度攻占得點圈，兩人出局後羅國龍掃三壘方向滾地球，林立發生傳球失誤，讓統一先馳得點拿下2：0領先。

下半局朱育賢擊出投手前反彈球上一壘，郭嚴文接著雙殺打，下一棒廖健富四壞球保送上壘，不過黃敬瑋敲左外野方向飛球落進蘇智傑手套遭接殺，結束這半局攻勢。

第一局

王溢正率先登板，面對統一開路先鋒羅國龍就遭掃出左外野方向安打上二壘，首打席就遭攻占得點圈，下一棒楊家維又被四壞球保送上壘，形成無人出局、一、二壘有人。接著王溢正接連三振蘇智傑、潘武雄，看似回穩，卻又發生暴投，不過並沒有失分，隨後高國慶敲出滾地球遭刺殺，王溢正化解首局失分危機。

下半局統一先發潘威倫先三振掉陳晨威，接著林立掃出飛球遭接殺，下一棒藍寅倫掃出滾地球，統一陳重廷發生守備失誤，讓藍寅倫上一壘，不過同樣留下殘壘。

先發陣容

統一7-ELEVEn獅

1.羅國龍 CF

2.楊家維 3B

3.蘇智傑 LF

4.潘武雄 DH

5.高國慶 1B

6.黃恩賜 SS

7.陳重廷 2B

8.林祐樂 C

9.朱元勤 RF

投手：潘威倫

Lamigo桃猿

1.陳晨威 CF

2.林立 3B

3.藍寅倫 RF

4.林泓育 C

5.朱育賢 1B

6.郭嚴文 2B

7.廖健富 DH

8.黃敬瑋 LF

9.林承飛 SS

投手：王溢正

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