中職》彭政閔達成2000安 中職第2人

彭政閔的父親進場恭賀兒子完成生涯兩千安。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕彭政閔今天重回中信兄弟先發陣容，擔任指定打擊排第7棒，2局上1出局首次打擊，於1好球後抓富邦悍將陳品學送來的第2球出棒，擊出中外野平飛安打，成為中職第2位擊出生涯2000安的球員。

彭政閔於5日下半季開打第1天，在對悍將6局上擊出生涯第1999安，之後2次打擊都沒敲安打，昨天休息1場沒出賽，今天重回先發陣容，當他擊出這支重要安打後，兄弟立刻回收這顆球，現場觀眾也熱烈鼓掌歡呼。

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今年是彭政閔第19個球季，在第1757場出賽、第7211個打席、第5998打數完成2000安，與張泰山1720場、7152打席、6478打數比較，彭政閔快480個打數達成。中信球團也安排彭政閔的父親進場，把紀念獎牌頒給他並合照留念。



彭政閔這場若再打擊2次，將於比賽後段繼張泰山6957個打數後，成為中職第2位達成生涯6000打數的球員，若得1分就追平張泰山1075分的中職紀錄。

彭政閔今天首打席即完成生涯兩千安。（記者林正堃攝）

彭政閔今天完成生涯兩千安，球迷舉牌慶祝。（記者林正堃攝）

彭政閔今天完成生涯兩千安，接受隊友道賀。（記者林正堃攝）

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