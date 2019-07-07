中職》金氏紀錄保持人Maurizio Zavatta 今桃園球場再現鋼索神技

義大利鋼索達人薩瓦塔。（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕繼去年之後，義大利籍鋼索達人薩瓦塔（Maurizio Zavatta）再次來到桃園球場，為Lamigo桃猿隊「創作大盛」活動賽前表演。薩瓦塔身為6項金氏世界紀錄保持人，今天為球迷表演「斜走鋼索」，同時拉著一部汽車，高難度動作讓球迷驚呼連連。

薩瓦塔上回就在桃園球場表演走鋼索，當時是走本壘後方護網的鋼索，且挑戰蒙眼，今天難度也不小，從左外野標竿為起點，走到左外野大盛區後方，且當中一半的路程還要拉著一輛在外野的汽車。

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薩瓦塔途中一度要求換鞋，換鞋過程也在「空中作業」，完成鋼索表演後回到中外野，站在兩台汽車中間架好的鋼索上，汽車往前推進，薩瓦塔成功開球，完成所有表演。

薩瓦塔說，這項表演是他自己設計、也是金氏紀錄之一，最難的點在於，鋼索不僅是斜的，還得在上面拉一台車，「車子重達1.2噸，風勢則像是有人在推著我，真正的難度在於斜的往上走，加上車重，我不能在身上放太多重量，否則一旦失去平衡，就可能頭著地。」

薩瓦塔說，進行難度這麼高的表演，他感謝所有團隊配合、Lamigo球團的協助，只花2週就完成所有表演前安排，不過最重要的，還是家人跟出生8個月大兒子的支持：「家人是我的力量，這也是今年和去年表演最大不同，我感謝我的妻子、兒子，讓我在失敗等低潮時也能堅持。」

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