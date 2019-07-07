世大運》再度完美落地！李智凱鞍馬摘金 締造二連霸（影音）

（影片來源：大專體總）

〔記者粘藐云／綜合報導〕拿坡里世大運競技體操單項決賽今登場，上屆台北世大運鞍馬摘下金牌的李智凱，今在決賽中繳出15.400分，順利摘下金牌，完成鞍馬二連霸。

李智凱本屆鞍馬資格賽拿下15.150分，以第1名挺進決賽，今在決賽中使出拿手的湯瑪士迴旋，且穩穩地發揮，最終拿下15.400分高分摘金。

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排在第5位登場的哈薩克小將柯本諾（Nariman Kurbanov）則以14.700分獲得銀牌，日本好手宣和磨以14.500分摘下銅牌。

李智凱今年為在10月德國斯圖加特世錦賽，尋求全能項目能拿下前12名，直取東京奧運門票。今年4月起，教練林育信特別修改課表，除了鞍馬以外的項目都得更加精進，也讓他在這次世大運表現大放異彩。

李智凱首日與唐嘉鴻、徐秉謙奪團隊銀牌，昨他再添全能銅牌，今天李智凱在鞍馬單項決賽摘下金牌，我國男子體操共進帳1金、1銀、1銅，改寫2005年伊士麥世大運1金、1銅，創隊史新猷。

台灣男子體操隊稍晚還有3場賽事，晚間7點唐嘉鴻將在吊環決賽登場，11點為李智凱的雙槓決賽，而去年曾在亞運摘下單槓金牌的唐嘉鴻，將在凌晨12點單槓決賽亮相，力拚個人首面世大運金牌。

李智凱順利完成世大運鞍馬二連霸。（大專體總提供）

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