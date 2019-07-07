高球》2019 三花TPGA錦標賽 洪健堯三連霸成功

三花棉業董事長施純鎰（左）頒冠軍獎金給洪健堯。（大會提供）

〔體育中心／綜合報導〕總獎金新台幣600萬元的「2019 三花TPGA錦標賽」今天（7日）在台北高爾夫俱樂部進行最後一回合，洪健堯三連霸成功，成為TPGA錦標賽史上首位完成三連霸的選手，也是他第四度贏得此賽；他並首度完成這項比賽的「大滿貫獎」，三個獎項獎金全拿，包括冠軍獎金台幣120萬元丶連霸特別獎金台幣132萬元及第四回合台灣選手最低桿台幣獎金50萬元，共抱走302萬元獎金，成為最大贏家，這也是下月滿28歲的他，在職業生涯的第八勝。

洪健堯今天表現很讚，打出全場最低桿低於標準桿三桿的69桿，以一路領先之姿，四回合總桿低於標準桿五桿的283桿，以七桿勝差完成三連霸，也是本屆唯一四回合總桿低於標準桿的選手。

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TPGA錦標賽史上以往只有林吉祥在1994丶1995連續兩年拿下TPGA錦標賽冠軍。呂良煥與林文堂及洪健堯都是賽史上四冠王，最多冠紀錄是許勝三的六冠。

日本21歲職業新秀大岩龍一（Ryuichi Oiwa）原只落後一桿，但是今天表現不理想，靠著最後一洞45呎長推抓鳥，交出75桿，硬是追平打出71桿的謝東宏，同以四回合總桿高於標準桿兩桿的290桿，並居亞軍，各得獎金42.5萬元。

三位台灣好手林文堂.丶葉昱辰及林文科各打出72桿丶73桿及74桿，同以四回合總桿高於標準桿三桿的291桿，並列第四名作收。

52年次長春球員呂文德打出70桿佳績，以四回合292桿獨居第七名收場。泰國球員阿提盧（Atiruj Winaicharoenchai）與劉又睿同以高於標準桿五桿的293桿，並列第八名收場。

洪健堯賽後表示，他似乎與三花棉業特別有緣，尤其每年去拜訪三花棉業公司時，對公司與施純鎰董事長的樸實又踏實的經營風格印象深刻，他在連續兩年奪冠後，今年適逢三花棉業創立50周年喜慶，賽前就擬下奪冠計劃，最後均達到自己目標，如願以償成功三連霸。

台灣三花棉業董事長施純鎰在頒獎典禮時指出，非常高興洪健堯本屆能首度拿下大滿貫獎，他並希望洪健堯能把其中最低桿獎金50萬元存下來當作小孩的未來教育基金，好好培育下一代。另外，他也期望洪健堯與所有職業選手要在專業領域繼續努力，才有獲得成功的機會。

洪健堯說，他會聽從施董事長的建議，把獎金留給小孩作教育基金，也會繼續努力打好比賽，爭取佳績。他指出在練習賽與配對賽後，依照球場與自身狀況，設定每回合72桿的目標，其中只有第二回合多出一桿未達標，但是有兩回合都打出69 桿，超出設定目標，讓他很開心；不過昨天打完三回合，因只有一桿領先差距，還是會有點壓力，但是他今天只專注打好自己的成績，盡量拉開領先差距，心態十分平穩而有信心，最終得以成功獲勝。

他目前也是財團法人三花棉業公益教育基金會的三花獵鷹計畫中贊助的選手，另外他也特別感謝仰德集團與東方球場的長期贊助；今年下半年除了繼續將比賽重心放在亞巡賽以外，也將參加日本巡迴賽考試，希望將戰場再提高及延伸出去。

他今天在最後一回合決賽表現沈穩而亮眼，以一桿領先差距出發，全場射下六隻小鳥與三個柏忌，以一路領先之姿前九洞結束，仍保持領先兩桿，後九洞更是以準確的鐵桿與兩洞長推抓下三鳥，及四桿洞第17洞開球與第二桿都發生一些失誤後，卻打出一記令人驚嘆的23碼外直接切桿進洞的救平標準桿，將領先差距逐漸拉開，無人能追及，前九洞336桿.丶後九洞33桿，最後以七桿差距，三連霸成功。

21歲的日本職業新秀大岩龍一今天在最後一組領先組出發，心情緊張，不過仍奮力抓下五隻小鳥，但另有四柏忌與兩個「雙柏忌」，前九洞38桿，後九洞37桿，尤以最後一洞長推抓鳥最值錢，讓他躋身並列第二名，是他去年轉職業以來拿下的最佳名次。

林冠伯出發時原並居第三位，僅落後洪健堯三桿，今天前九洞表現不錯，打35桿，並在第七洞結束後，追到只落後洪健堯一桿，但是後九洞未能保持專注力，想太多，表現走樣，以43桿完成，打出78桿，以295桿並列第12名收場。

台北球場董事長林於豹表示本屆比賽因天時地利人和之合，比賽期間均未下雨，順利圓滿；並感謝球場團隊在賽前的準備與大雨後全力即時的處置，讓比賽順利進行。

今天最後一回合決賽同樣採網路直播，共有9萬多人一起觀看網路即時直播，包括泰國及海外的球友都看得到，未能看到即時直播的球友，今天最後一回合決賽在Yahoo TV丶TPGA協會FB丶YouTube以及體育署MOESPORT平台上、均可以重覆觀看選手精彩競技的過程。

洪健堯第17洞沙坑球。（大會提供）

洪健堯拿下三花TPGA錦標賽冠軍和老婆及小女兒合影。（大會提供）

洪健堯拿下2019三花TPGA錦標賽冠軍和貴賓及參賽選手大合影。（大會提供）

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