中職》從生涯首安到2000安 新莊是恰恰的幸運地

彭政閔今年在新莊完成生涯2000安。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕新莊球場對「恰恰」彭政閔而言意義非凡，個人職業生涯初登場、首安、首打點、首轟、百安、唯一一支場內和再見全壘打都在此達成，5日恰恰敲第1999安「M1」聽牌，賽後他就表示，若2000安紀錄能在新莊締造，意義會很不一樣，果然今天心想事成。

2001年3月31日新莊兄弟對統一，恰恰代打上陣，面對「阿草」謝長亨，恰恰猛力一揮連頭盔都掉了，強襲球直擊謝長亨手套，球彈到中外野形成安打，帶有1分打點，生涯首安和首打點出爐。恰恰兒時是死忠獅迷，也是資深「草粉」，能從偶像謝長亨手中擊出首安別具意義。

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恰恰新人時期跌跌撞撞，初期多半從板凳出發，直到2001年7月19日、生涯第27場出賽，才在新莊從蔡重光手中敲生涯首轟，隔年7月27日棒打何紀賢，生涯百安在新莊達成。

恰恰生涯轟出191發全壘打，其中場內和再見全壘打都只有一支，2003年9月17日面對高建三，恰恰擊出右外野深遠飛球形成場內全壘打，2008年9月26日恰恰從柳裕展手中轟出再見全壘打，這兩轟都出現在新莊。

2001年3月10日恰恰生涯初登場就是在新莊，當時代打面對謝承勳，擊成一壘滾地球遭刺殺。恰恰表示，當時新莊球場還沒有外野看台，內野也沒有第二層看台，多項第一次記錄在此達成，主因是早期兄弟象在台北比賽最多，所以紀錄也多。

恰恰生涯在新莊出賽450場，其中422場先發，累計1853打席，1521打數敲出495支安打、打擊率3成25，外帶41轟、265分打點。

彭政閔今年在新莊完成生涯2000安。（記者林正堃攝）

彭政閔今年在新莊完成生涯2000安，父親到場祝賀。（記者林正堃攝）

球迷慶祝彭政閔完成生涯2000安里程碑。（記者林正堃攝）

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