中職》高國輝代打2分彈 悍將8：6勝兄弟

高國輝今天敲出代打全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕因傷缺席2個月的高國輝今天重回一軍，6局下代打轟出突破僵局的致勝2分彈，幫助富邦悍將以8：4力挫中信兄弟，寫下與弟弟羅國龍同日開轟且都獲單場MVP的紀錄。

總教練陳連宏沒把高國輝排入先發，卻準備隨時讓他上場，6局下林宥穎安打追成4：4平手後，趁兄弟換左投邱品睿，順勢派他代替也是外野手的張正偉上場打擊，他轟出生涯首支代打全壘打，帶動悍將這局鯨吞5分拿回領先。

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高國輝指出，賽前練習覺得狀況不是很好，知道一定有機會上場，從第3局就開始準備，因為前半局才被超前，站上打擊區的想法很簡單，就是把握機會建功，沒想到會是全壘打，「我在球季代打好像沒打過安打，覺得好像長大了一點。」

高國輝的弟弟羅國龍在桃園也轟出致勝2分彈，也獲選單場MVP，他表示，兄弟同日開轟在2016年已經有過，同日拿MVP應該是第1次，「最棒的是都打出幫助球隊贏球的關鍵全壘打，希望我們繼續保持。」

高國輝開轟後接受隊友祝賀。（記者林正堃攝）

高國輝開轟後接受隊友祝賀。（記者林正堃攝）

高國輝的弟弟羅國龍今在桃園也轟出致勝2分彈、獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

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