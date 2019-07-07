MLB》才剛嗆完對手 費城賽揚王牌傳出恐將動刀

阿里耶塔右手肘發現骨刺，有可能將進行手術。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今日以5：6不敵大都會，除場上的煙硝味蔓延到場外，投手阿里耶塔（Jake Arrieta）賽後直接嗆聲佛雷瑟（Todd Frazier）要「打爆他的頭」，現在更傳出阿里耶塔右手肘有骨刺，可能必須開刀清除，若真要走上手術一途，下半季恐將報銷，費城人的投手戰力勢必又會更加吃緊。

阿里耶塔此役五局下半面對大都會三壘手佛雷瑟時，一顆變速球直接砸在打者身上，本季已經第三次被費城人投手砸的佛雷瑟相當不滿，頻頻對著裁判抱怨，最後直接被驅逐出場。

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阿里耶塔今天狀況也不理想，主投4.1局失掉5分、被打出1支安打、吞下本季第7敗。賽後他更面對佛雷瑟的舉動挑釁表示：「他不高興可以來找我，我會一拳打爆他的頭蓋骨。」

對於吞下敗投，阿里耶塔也向記者透露自己這幾個禮拜都是帶傷投球，身體狀況讓他無法盡全力表現，過去的7場比賽、他的防禦率高達6.63。

而根據《The Athletic》的最新報導，阿里耶塔的傷勢問題是右手肘有骨刺，目前正在評估是否要開刀清除，若真的得動刀，下半季可能直接報銷，費城人輪值也將折損一枚大將。

2011年效力金鶯時期阿里耶塔也曾經因為骨刺問題動過刀，他加盟費城人後雖已不復賽揚身手，本季更頻頻挨轟，但目前貢獻108局，仍是費城先發群裡最高的數字。

佛雷瑟（中）因抗議觸身球被驅逐出場。（今日美國）

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