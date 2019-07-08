世大運跆拳道品勢 蘇佳恩女子個人賽奪銀

〔中央社〕2年前台北世大運，蘇佳恩和李晟綱聯手摘金，今年拿坡里世界大學運動會，蘇佳恩在跆拳道品勢女子個人賽率先開胡，以總分6.99分奪銀牌，也是今年世大運台灣在跆拳道的首面獎牌。

蘇佳恩是阿美族與泰雅族的「混血」，父母親過去都是民意代表，而蘇佳恩從小就對跆拳道情有獨鍾，不過她直到高中才開始專攻品勢。

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由於世大運的品勢規則特殊，預賽、準決賽比得都是2套公認品勢，兩種套路的成績加總後平均為最終得分，不過決賽則把一套公認品勢抽換成自由品勢，計分方式同樣是兩者相加之後取平均值，美國選手穆尼奧斯（Adalis Munoz）最後以7.06分奪得金牌。

台灣過去品勢主要以公認品勢為主，不過蘇佳恩的強項卻是自由品勢，這也成了她在今年世大運的大利多，去年她就在世界跆拳道品勢錦標賽的自由品勢混雙摘銀。

蘇佳恩賽後坦言，她已經很久沒有參加個人賽，不過她相信對手應該一樣緊張，「畢竟大家都想要贏。」她也透露，這將會是她大學生涯的最後一場比賽，但她強調：「我沒有要退休喔。」

接下來蘇佳恩還將參加女子團體賽，她也透露，不會因為自己拿牌就鬆了口氣，仍會以平常心來備戰，「我也很期待能和大家一起拿牌，畢竟大家一起訓練很辛苦，希望能有好成績。」（編輯：陳彥鈞）

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