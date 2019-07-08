MLB》耶利奇因傷辭退全壘打大賽 運動家查普曼遞補

耶利奇因傷辭退全壘打大賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕一年一度的全壘打大賽明天登場，但頭號種子耶利奇（Christian Yelich）因為背傷無法參賽，將由運動家明星三壘手查普曼（Matt Chapman）遞補。

耶利奇以31轟暫居大聯盟全壘打王，今年是生涯首次入選明星賽先發，也接受大聯盟邀請，準備在明天的全壘打大賽上場獻技，但今天大聯盟官網宣布，耶利奇因為背傷無法參賽，他也在推特發文致歉。

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「對於無法參加明天的全壘打大賽感到極度失望，總有個夢想，但不幸的是，事情不會總是稱心如意，我的身體狀況無法參賽。」耶利奇寫道，「如果我讓任何人失望了，我真的很抱歉，但我希望我在未來的某個時間點能夠參加。」

耶利奇今天對海盜沒有出賽，總教練康索（Craig Counsell）表示是因工作負荷考量，不是因為傷勢。耶利奇過去曾因下背拉傷進入傷兵名單，本季曾有多次因為背部痙攣短暫停機，但沒有因此進入傷兵名單。

遞補出賽的運動家查普曼，今年是生涯首度入選明星賽，他表示能夠參加全壘打大賽是夢寐以求的機會，雖然沒有太多的練習時間，但他反而能以平常心參加、享受比賽，將由父親擔任餵球投手，實現父子倆的心願。

運動家明星三壘手查普曼遞補參賽。（資料照，法新社）

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