NBA》杜蘭特接手林書豪背號 改穿籃網7號球衣

杜蘭特將揮別勇士隊的35號。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）加盟籃網簽下4年合約，今日他在個人IG宣布新背號，將不再穿過去的35號，改穿7號，而籃網上一位穿7號球衣的正是16-18年球季台裔控衛林書豪。

林書豪也穿過籃網7號。（資料照，法新社）

杜蘭特自大學時代就穿35號球衣，自07-08年球季加入NBA以來，身披過西雅圖超音速、奧克拉荷馬雷霆、金州勇士3件不同戰袍也都是選擇35號，如今變換號碼也象徵著改變的決心。

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下季KD將因阿基里斯腱傷勢整季報銷，不過未來他與厄文（Kyle Irving）聯手的陣容仍讓許多球迷期待。

杜蘭特公布新球衣背號。（取自IG）

杜蘭特透過自家公司「35 Ventures」推特發表心得：「35號跟著我進入德州大學打球、35號跟著我進入西雅圖追逐打NBA的夢想，35號也跟著我到奧克拉荷馬，獲得永遠的友誼，最後，35號跟著我在灣區贏得兩座總冠軍，以及不會因距離改變的兄弟之情。我將永遠榮耀這個背號。」

「但我已開始籃球生涯的新篇章，下一回當你看見我站在球場上，7號會在我的背後。」

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