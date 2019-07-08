MLB》糗爆！ 薛哲記錯局數 衝場慶祝被隊友猛虧（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民塞揚王牌薛哲（Max Scherzer）出糗啦！他今天記錯比賽局數，竟在8局下隊友得分時，以為是支再見安打，一個人衝進場慶祝，慘遭隊友虧爆。

明星賽前最後一戰，國民在主場對上皇家，伊頓（Adam Eaton）在8局下撲回超前分，起身準備回休息室時，竟看到薛哲在場邊迎接他，薛哲大力拍了伊頓屁股，但隨即卻發現狀況好像有點不大對。

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當時只是8局下，比賽還沒有結束，國民隊除了下一棒索托（Juan Soto）在場邊熱身，其他球員都在休息室裡，只有薛哲一個人衝上場慶祝，薛哲當下還很疑惑地左顧右盼，滿臉問號地跟伊頓回休息室。

薛哲回休息室後，隊友都笑翻天，薛哲發現自己出包，也跟著笑了，但當時隊友沒人拉住他，就這樣欣賞薛哲衝進場。大聯盟官網記者為他緩頰，說薛著才剛陪產回來，可能有點睡眠不足。

隊友們賽後受訪時都猛虧薛哲，他本人看到影片時也忍不住笑意，終結者杜利托（Sean Doolittle）笑說當時他準備上場，卻看到薛哲已經在場內了，老將肯德瑞克（Howie Kendrick）則說，球隊彼此總是互相捉弄，大家能放鬆心情，享受樂趣。

薛哲衝場出包超尷尬。（法新社）

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