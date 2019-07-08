MLB》危險！捕手遭恐怖衝撞 天使教頭火大要求懲處（影音）

〔體育中心／綜合報導〕天使今在客場迎戰太空人，不僅守不住整場最多5分領先優勢，最後被再見安打輸球，捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）還在比賽中遭到太空人隊跑者馬里斯尼克（Jake Marisnick）本壘衝撞退場，恐有鼻骨骨折及腦震盪，傷勢仍待進一步檢查。

馬里斯尼克在8局下兩隊10：10平手時上場擔任代跑，並站上三壘壘包，史普林格（George Springer）敲出外野高飛球，他馬上跑回本壘想攻下超前分，撞倒了捕手拉克羅伊，雖然一開始被判安全回壘，但天使方面提出重播挑戰，最後他因違反禁止本壘衝撞規則而出局。

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至於捕手拉克羅伊痛得倒地不起，緊急送往醫院接受電腦斷層掃描。不過太空人最後仍在10局下半由史普林格敲出再見安打，以11：10在打擊惡戰中擊退天使隊。

天使總教練阿斯碼斯（Brad Ausmus）賽後指出，「看不出來是乾淨的PLAY，馬里斯尼克往左移動，撞上了拉克羅伊，判決是正確的，希望大聯盟看看這個PLAY，並對馬里斯尼克執行禁賽處分。」

拉克羅伊與馬里斯尼克的本壘攻防。（美聯社）

拉克羅伊與馬里斯尼克的本壘攻防。（美聯社）

馬里斯尼克撞倒天使捕手拉克羅伊。（美聯社）

馬里斯尼克上前關切。（美聯社）

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