NBA》正式把小AI送去灰熊 勇士打算高掛他9號球衣

勇士今正式完成伊古達拉的交易，將他打包送去灰熊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在告別杜蘭特（Kevin Durant）後，積極展開補強盼能續建王朝，今他們正式完成2015年總冠軍戰MVP老將「小AI」伊古達拉（Andre Iguodala）的交易，把他打包交易至灰熊隊，而為了感謝這位MVP老將對金州的貢獻，勇士老闆也發聲明，有意將伊古達拉的9號球衣高掛新球場。

今年衛冕三連霸失利的勇士隊痛失杜蘭特，不過今也順利完成補強，以4年1.17億美元簽下前籃網一哥D.羅素（D’Angelo Russell），但為了平衡薪資空間，只能忍痛將打包伊古達拉、現金200萬美元和1枚2024年受保護首輪籤，送去灰熊換回了前鋒瓦許本（Julian Washburn），並創造出交易特例。

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35歲的伊古達拉在為勇士效力的6個球季，拿下3座總冠軍，並繳出場均7.3分3.9籃板3.4助攻1.1抄截，勇士官方隨後發出聲明，感謝他的貢獻以及在奪冠路上的犧牲，勇士老闆拉寇柏（Joe Lacob）在聲明中表示：「儘管在2013年的自由球員市場對他（伊戈達拉）的期望就很高了，但實際上我們還是低估了他在球場上和更衣室裡所能展現的價值，感謝Andre 所有貢獻，期待看到他的球衣高掛在大通中心（Chase Center）。」

35歲的伊古達拉是勇士能拿下3座總冠軍的功臣之一。（資料照，美聯社）

值得一提的是，這已經是勇士這週來要退休的第二件球衣，在杜蘭特離隊後，拉寇伯也表示，只要他還是球隊老闆，將不會有人再穿上35號球衣，似乎有意將杜蘭特的球衣退休。

雖然之前傳出伊古達拉一到灰熊就可能被買斷合約，不過根據美媒最新消息，灰熊並不急著買斷合約，還是打算研究一下交易伊古達拉的市場行情，再繼續下一步。而火箭、獨行俠兩支隊伍據傳都對這位前總冠軍MVP老將非常有興趣。

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