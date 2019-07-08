世大運》唐嘉鴻怒吼奪金 世錦賽拚奧運資格注入強心針（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台灣體操好手唐嘉鴻今日凌晨在2019年拿坡里世大運男子體操單槓決賽，首次將難度起評分6.300套路完美呈現，以14.700分技壓群雄，奪個人首面世大運金牌，為10月德國斯圖加特世錦賽注入強心針，期待能直取2020年東京奧運門票。

唐嘉鴻奪金怒吼。（大專體總提供）

唐嘉鴻去年雅加達亞運奪單槓金牌、地板銀牌，接著於世錦賽單槓獲第5，但今年世界盃巡迴賽單站出賽，不只獎牌難以入袋，且又出現腳傷影響訓練、比賽，直到6月亞錦賽添單槓銀牌，終結10個月獎牌荒。

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教練翁士航表示，亞錦賽雖奪牌，但有諸多地方尚待修正，世大運前有特別加強，希望唐嘉鴻決賽把6.3難度完整呈現，「看到嘉鴻在世大運能漂亮完成整套，讓我們對世錦賽完成進軍奧運目標，更有信心。」

唐嘉鴻在世界盃德國科特布斯站及澳洲墨爾本站，兩度試圖挑戰6.3難度都失敗，為了追求世大運獎牌並證明自己，他世大運前就下定決心要挑戰該難度，最終如願完成，對成功突破自我感到開心，當分數揭曉時才會如此振奮地怒吼。唐嘉鴻説：「我不會停下腳步，這次落地仍不滿意，回台灣繼續努力，世錦賽一定要做到最好。」

此外，唐嘉鴻目前體重於72公斤左右，控制體重是為求場上表現更出色。翁士航明白體重控制的辛苦，決定帶愛徒在義大利享用美食放鬆一下。唐嘉鴻笑說：「感謝老師，我會盡情享用，在拿坡里吃多點披薩。」

唐嘉鴻在男子體操單槓決賽，以14.700分技壓群雄，奪個人首面世大運金牌。（大專體總提供）

唐嘉鴻。（大專體總提供）

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