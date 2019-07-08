MLB》明星賽前30轟、68打點 阿隆索創國聯菜鳥紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大都會怪物菜鳥阿隆索（Pete Alonso）今天炸裂，成為史上第3位在明星賽前掃出30轟的菜鳥，也是大聯盟相隔21年、再有3人以上於明星賽前達陣30轟。

阿隆索今天棒打費城人年輕王牌，從諾拉（Aaron Nola）手中敲出反方向全壘打，在明星賽前最後一戰達陣30轟，成為繼馬怪爾（Mark McGwire）和賈吉（Aaron Judge）後，大聯盟史上第3位在明星賽前敲出30轟的菜鳥，國聯菜鳥第一人。

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阿隆索這發兩分砲，也讓他本季第67、68分打點一同進帳，正式超越球星普侯斯（Albert Pujols）在2001年於紅雀締造的66分打點紀錄，樹立國聯菜鳥在明星賽前的打點新障礙。他表示對於自己打球的方式感到開心，對於一且滿懷感恩，只想繼續努力打球。

阿隆索寫國聯菜鳥雙料新紀錄。（美聯社）

「我覺得極度備受眷顧、衷心感謝，我只想繼續努力打球以表達謝意，從第1局到第9局都全力以赴，每一天都竭盡所能。」阿隆索說，「我不知道我的生涯何時會結束，可能是明天、也可能是15年後，我不知道我的球衣何時會被拿走，我上來後只想把握每一個機會。」

阿隆索在明星賽前，累積30轟68打點皆寫國聯菜鳥紀錄，是大都會隊史第2位在明星賽前達陣30轟球員，有機會挑戰單季41轟隊史紀錄，目前並列大聯盟全壘打榜第2，明天全壘打大賽首輪對手印地安人山塔納（Carlos Santana）。

大聯盟本季有貝林傑（Cody Bellinger）、耶利奇（Christian Yelich）和阿隆索三人，在明星賽前各掃30轟，是繼1998年馬怪爾、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、索沙（Sammy Sosa）和馮恩（Greg Vaughn）後，首次有3人以上於明星賽前達陣30轟。

阿隆索在明星賽前達陣30轟，為國聯菜鳥第一人。（資料照， USA TODAY Sports）

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