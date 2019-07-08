MLB》腦震盪職災太傷 海盜塞維里不再蹲捕

海盜33歲捕手塞維里多次腦震盪，決定不再蹲捕。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜33歲捕手塞維里（Francisco Cervelli）日前被斷棒直擊，因為腦震盪持續缺陣，他今天受訪時表示，他已經受夠多次腦震盪，決定不再繼續蹲捕。

塞維里在5月底的比賽，被打者的斷棒擊中面罩，引發腦震盪，目前已獲醫師許可恢復棒球活動，進行三壘以及其他內野守備位置的練習，但他今天接受《DK Pittsburgh Sports》訪問時，宣告自己不再蹲捕。

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「已經夠了，現在時間不一樣了，我不能這樣生活。」塞維里說，這次被斷棒掃到，是他大聯盟生涯第6次、有建檔紀錄的腦震盪，「我已經準備好要做（蹲捕以外的）任何事，不管我守內野哪個位子，我還是可以接球嘛！對吧！」

The Catcher who can’t catch a break. Francisco Cervelli takes a Joc Peterson follow swing to the head. Forced to Leave the game again. pic.twitter.com/XsEzuoDMBi — Bob Pompeani （@KDPomp） 2019年5月26日

總管杭亭頓（Neal Huntington）受訪時表示，目前三壘、一壘、右外野都是可能選項，也可能讓塞維里轉任代打、或是固定出賽的守備工具人，不過他們還沒準備好要做公開聲明，說塞維里已經不再為球隊蹲捕。

今年是塞維里第12季，效力洋基7年後轉戰海盜，主要擔任專職捕手，累積先發蹲捕613場，先發守過一壘10場，也有少數幾次一、二壘守備經驗。生涯打擊率2成69的他，本季至今打擊率僅1成93，出賽34場貢獻1轟5打點。

塞維里想改守內野其他位置。（資料照，美聯社）

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