MLB》腦震盪職災太傷 海盜塞維里不再蹲捕

海盜33歲捕手塞維里多次腦震盪,決定不再蹲捕。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕海盜33歲捕手塞維里(Francisco Cervelli)日前被斷棒直擊,因為腦震盪持續缺陣,他今天受訪時表示,他已經受夠多次腦震盪,決定不再繼續蹲捕。

塞維里在5月底的比賽,被打者的斷棒擊中面罩,引發腦震盪,目前已獲醫師許可恢復棒球活動,進行三壘以及其他內野守備位置的練習,但他今天接受《DK Pittsburgh Sports》訪問時,宣告自己不再蹲捕。

請繼續往下閱讀...

「已經夠了,現在時間不一樣了,我不能這樣生活。」塞維里說,這次被斷棒掃到,是他大聯盟生涯第6次、有建檔紀錄的腦震盪,「我已經準備好要做(蹲捕以外的)任何事,不管我守內野哪個位子,我還是可以接球嘛!對吧!」

The Catcher who can’t catch a break. Francisco Cervelli takes a Joc Peterson follow swing to the head. Forced to Leave the game again. pic.twitter.com/XsEzuoDMBi