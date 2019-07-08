日職》不只陽岱鋼沒位子 巨人隊怒丟二軍雙冠王

和田戀。（取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕巨人隊昨宣布與樂天隊交易，送出去年在二軍打出雙冠王成績的外野手和田戀，換來樂天年輕投手古川侑利，日媒《日刊現代》指出，這樁交易讓巨人陣中許多懷才不遇的選手們心情複雜，也會有想向球團提出『賣我』的想法。

和田戀去年在二軍打擊率.296，還有18轟跟87分打點，是全壘打跟打點雙冠王，不過去年首次上一軍，結果只有出賽5場，8打數敲出1安，今年則是沒有在一軍出賽過。日媒指出，去年11月，大聯盟明星隊到日本與讀賣巨人舉辦熱身賽，和田戀獲得先發機會，不料首打席被低角度的變化球吊中，三球三振。

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原辰德。（資料照，記者林正堃攝）

回板凳席後，和田遭當時剛上任的巨人監督原辰德修理：「我非常討厭這個打席。」結果下個打席就用代打把他換下。

《日刊現代》引述不具名球界人士說法，「和田戀一開始是內野手，第一年完又叫他去練捕手，最後又放棄，跑去外野，守備位置一直換，成為原監督體系下的受害者。」

「但是和田在其他球團間的評價很高，還有3年前從巨人被交易去火腿後爆發的大田泰示、以及前些日子去火腿的宇佐見真吾，被交易馬上站上英雄舞台，都是例子，總之現在巨人隊的二軍陣中懷才不遇的選手，有想要喊出『賣我』那樣的氛圍存在。」

至於原監督昨受訪，對此樁交易案表示：「小戀有很好的資質，是對方指名要他的，心態改變後後到樂天好好發揮也好。對兩邊來說都是好事。」

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