MLB》未來之星賽延長言和 遊騎兵小將追平轟獲頒MVP（影音）

〔體育中心／綜合報導〕年度盛事明星賽週到來，小聯盟未來之星賽打頭陣，今年首度將正規賽縮短為7局，就逼出延長賽，美聯和國聯最終以2：2握手言和，遊騎兵21歲捕手霍夫（Sam Huff）擊出追平轟，獲選本屆未來之星賽MVP。

本屆明星賽採用新規則，未來之星賽和大聯盟明星賽，都將正規賽縮短為7局，最多延長1局，採用突破僵局制，從無人出局、二壘有人開始打起。今天的未來明星賽成為低比分投手戰，由國聯率先開張，4局上連續安打取得2：0領先。

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全場不曾領先的美聯隊，在正規賽最後進攻7局下出現轉機，開局獲保送後，遊騎兵小將霍夫逮中偏高速球，擊出左外野兩分砲追平比數，逼出延長賽，兩隊都未得分，因此裁定和局結束比賽。

霍夫擊出418英呎追平兩分彈。（法新社）

霍夫7局下炸裂逼出延長賽。（法新社）

霍夫開轟後與隊友慶祝。（法新社）

美聯隊今天由名人堂球星托米（Jim Thome）擔任總教練，身為印地安人隊史生涯全壘打王，他告訴小將霍夫，秘訣就是全力揮棒、用力擊中球，而霍夫還真的聽進去了，以替補球員身分之姿，擊出追平兩分砲，獲選本屆MVP。

霍夫是遊騎兵農場排名第21的新秀，主要擔任捕手，雖然在小聯盟有一壘守備經驗，但他是今天賽前約15分鐘才得知，今天將替補上場守一壘，連自己的一壘手手套都沒帶，只好向隊友借用。

霍夫5局上登場守備，5局下首打席滾地球出局，7局下1出局最後進攻機會，霍夫擊出關鍵追平兩分砲，場邊為他陷入瘋狂，霍夫表示他當時很認真跑壘，回本壘後才開始笑，認為今天是此生難尋的經驗。

霍夫獲頒未來之星賽MVP。（美聯社）

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