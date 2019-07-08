MLB》接殺後大秀雷射肩 外野手關鍵雙殺美技拯救勇士（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今在主場迎戰馬林魚，一分領先的勇士，9局上派出終結者傑克森（Luke Jackson）登板關門卻險放火，好在外野手卡柏森（Charlie Culberson）滿壘時展現超狂雙殺守備美技，替球隊化險為夷，才在驚濤駭浪中以4：3險勝馬林魚。

卡柏森接殺後大秀雷射肩美技守備。（法新社）

勇士此役靠著唐納森（Josh Donaldson）3局下敲出的三分砲和5局下兩支串聯安打攻下4分，加上先發凱可 （Dallas Keuchel）7局僅被敲4安無失分好投，讓勇士以4：0領先馬林魚。

請繼續往下閱讀...

凱可收下轉隊後第2勝。（美聯社）

不料8上1出局後，馬林魚竟吹起反攻號角，安德森（Nick Anderson）選到保送，羅哈斯（Miguel Rojas）也敲出安打，勇士雖然趕緊換上索波卡（Chad Sobotka）接替登板，不過他一上來就被庫柏（Garrett Cooper）轟出追近比數的三分砲。

原本4分的領先瞬間只剩1分之差，勇士只好推出終結者傑克森把關，沒想到他一登板就被連敲3安，形成滿壘，還好左外野手卡柏森在接殺渥克（Neil Walker）的平飛球後，從左外野直傳本壘，成功觸殺想跑回追平分的阿爾法洛（Jorge Alfaro），這記精彩的雙殺不但化解滿壘危機，也撲惜了馬林魚最後反攻氣燄，最後勇士就以4：3贏球。

卡柏森關鍵雙殺拯救球隊，隊友開心與他慶祝。（法新社）

6月中才以一年短約加盟勇士的前太空人王牌凱可今主投7.1局失2分，繳出優質先發，他直到第8局才被連續安打掉分，收下自己轉隊後的第2勝。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法