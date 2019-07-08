NBA》若今夏離開雷霆 「威少」下季將能拚這項超狂神紀錄

魏斯布魯克今夏如果離開雷霆，新球季在新東家將有望挑戰超狂「大三元」全滿貫紀錄。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯迄今只在雷霆效力的明星後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook），受到在P.喬治（Paul George）離隊影響，也將被擺上交易桌，新球季恐怕就要與雷霆分道揚鑣，而他在2017年對公牛完成大三元後，NBA史上首位對上聯盟其他29隊，都能繳出大三元表現的全能戰將，若他今夏確定離開雷霆，新球季將有望能挑戰史無前例超狂「大三元」全滿貫紀錄。

魏斯布魯克2016-17年末追平過去被稱作「大三元製造機」的前輩基德（Jason Kidd）對28支球隊有「大三元」紀錄，而在2017年10月17日（台灣時間），他作客生涯最後1支還未有繳出「大三元」表現的對手公牛隊，繳出12分、13助攻、13籃板的成績單，完成生涯對29隊都繳出「大三元」的鬼神記錄。

請繼續往下閱讀...

在P.喬治離隊攜手雷納德（Kawhi Leonard）加盟快艇後，雷霆隊也即將邁入重建階段，對於豪華稅早就高得嚇人的雷霆來說，魏斯布魯克剩下4年1.7億美元的合約無疑是個負擔，所以魏斯布魯克與球團雙方都很了解，該是為魏斯布魯克尋找可能交易新東家的時刻已經到了。

而若最後魏斯布魯克今夏最後被雷霆交易出去，那麼新球季開打後，新東家若與雷霆交手，屆時魏斯布魯克就有望能締造對全聯盟30支球隊都能繳出「大三元」的超狂全滿貫紀錄。

魏斯布魯克今夏可能會離開雷霆。（資料照，今日美國）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法