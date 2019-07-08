MLB》莫里納也火大！不滿天使捕手遭撞飛 怒飆5次FXXK

〔體育中心／綜合報導〕今日太空人跑者馬里斯尼克（Jake Marisnick）跑回本壘時，疑似惡意衝撞天使捕手拉克羅伊事件，在大聯盟引發軒然大波，紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）看了影片亦相當生氣，在社群網站上連罵了五次：「FXXK！」此舉引發戰火，許多太空人球員以及球迷跑來留言為馬里斯尼克說話，一一遭到莫里納嗆聲。

紅雀鐵捕莫里納十分生氣。（取自IG）

莫里納發文表示：「狗屎！！MLB需要為這個狗屎PLAY做點什麼處置，為拉克羅伊祈禱！滑壘滑壘滑壘啦，FXXK！如果你覺得這麼做OK的話...真的去你的！」

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有球迷留言：「老派棒球就是這樣阿，動作派」，莫里納回應：「X你的」，也有人說：「這沒什麼，很乾淨阿，他只是想回本壘而已」，莫里納再度回應：「X你的」。

結果太空人球員包括柏格曼（Alex Bregman）挺身而出，在下頭留言：「Jake（馬里斯尼克）不是會故意傷他的人，這是個不幸的play，他不是骯髒的球員，我知道每個人都有自己的意見，但他只是試著合法衝撞去避開觸殺。」

韋蘭德（Justin Verlander）也回覆：「假新聞」，另外柯瑞亞（Carlos Correa）、艾圖維（Jose Altuve）也都跑來下面留言幫隊友說話，引發社群網戰。

韋蘭德來替隊友說話。（取自IG）

只要認為是合法衝撞的人都被莫里納回嗆。（取自IG）

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