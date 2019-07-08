中職》明星賽名單公布 彭政閔再次蟬聯人氣王

彭政閔再次成為人氣王，締造人氣王15連霸。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕今年明星賽分組方式特別，為因應年底12強，台灣隊和明星隊7月27、28日在新莊棒球場熱烈開打，兩隊將進行兩場對抗賽，台灣隊由桃猿隊總教練洪一中督軍，明星隊總教練則是富邦悍將隊總教練陳連宏。明星隊由球迷票選，球員同時入選台灣隊則以第二高票遞補，台灣隊由教練團選擇出目前中職最強組合，今天名單公布。

明星賽人氣王部分，中信兄弟人氣王彭政閔再次成為人氣王，在他生涯最後一個賽季，締造人氣王15連霸。此外，上半季中轉教練的陳江和，由於仍具球員身分，高人氣的他成為明星隊先發二壘手。

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日前被砸造成右手指開放性骨折的陳重羽，則將由猿隊捕手廖健富來替補。

台灣隊

投手：王溢正、黃子鵬、林柏佑、陳鴻文、陳仕朋、林羿豪、江辰晏、陳韻文、劉軒荅、王鏡銘。

捕手：林泓育、林祐樂、黃鈞聲。

內野手：林益全、陳俊秀、郭嚴文、王威晨、林立、王勝偉、陳晨威。

外野手：詹子賢、藍寅倫、朱育賢、陳子豪、蘇智傑。

中職明星隊 票選最高票

先發投手 潘威倫

中繼投手 李振昌

後援投手 鄭凱文* （陳禹勳遞補）

捕手 林泓育*（戴培峰遞補）

一壘手 林智勝

二壘手 陳江和

三壘手 陳鏞基

游擊手 王勝偉*（林祖傑遞補）

指定打擊 彭政閔

外野手 詹子賢* （林哲瑄遞補）

外野手 張志豪

外野手 朱育賢* （周思齊遞補）

中職明星隊名單

投手：潘威倫、李振昌、陳禹勳、黃恩賜、萊福力、鄭佳彥、李茲、翁瑋均、賴鴻誠、包林傑、施子謙、羅里奇。

捕手：戴培峰、陳重羽。

內野手：林智勝、陳江和、陳鏞基、林祖傑、彭政閔、許基宏、李宗賢、王正棠。

外野手：張志豪、林哲瑄、周思齊、胡金龍、陳品捷。

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