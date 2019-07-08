手球》臺灣新明國小勇奪世界盃手球冠軍 揚名國際！

桃園中壢的新明國小參加「2019年易魯拉‧斯洛維尼亞27th EUROFEST國際手球分齡賽」奪冠。（記者廖耀東翻攝）

〔記者廖耀東／台中報導〕來自桃園市中壢區新明國小手球隊，代表台灣參加在斯洛維尼亞舉行的「2019年Eurofest（European handball festival） 國際手球分齡錦標賽」，勇奪U12組冠軍，比賽全程師生一同高喊「台灣」，高舉扇子、揮舞國旗，全場熱血沸騰！

新明國一路過關斬將，打敗地主國奪下十二歲男子組冠軍。（記者廖耀東翻攝）

斯洛維尼亞正妹高舉臺灣國旗慶祝。（記者廖耀東翻攝）

桃園中壢的新明國小參加「2019年易魯拉‧斯洛維尼亞27th EUROFEST國際手球分齡賽」，奪下十二歲男子組冠軍！（記者廖耀東攝）

桃園市中壢區新明國小手球隊，在校長林瑞錫及教練吳俊業的帶領下，長期投入學童手球培訓，憑藉著平日不間斷地訓練及扎實的基本功，成為國內比賽的常勝軍。今年更以全國積分第一的資格，經中華民國手球協會推薦，於7月2日至7月7日赴斯洛維尼亞參加「2019年易魯拉‧斯洛維尼亞27th EUROFEST國際手球分齡賽」。一路過關斬將，以全勝之姿挺入冠亞軍賽，一舉打敗地主國奪下十二歲男子組冠軍，讓台灣手球在國際體壇發光發熱。

請繼續往下閱讀...

今年暑假遠赴斯洛維伐尼亞，在吳俊業教練、彭詩懿老師及曾天韻主任的帶隊下，參加歐洲四大國際手球錦標賽之一「Eurofest國際手球分齡錦標賽」，小將們及隨行加油團高舉Taiwan的牌子，還揮舞國旗出場，喊出：「我們來自台灣。」家長們加油聲響徹全場，吸引其他國家選手一同加油助陣。此次參賽隊伍及國家眾多，新明國小勢如破竹一路晉級到冠亞軍，果然不負眾望奪下U12男子組冠軍，全場歡聲雷動，看著台灣的國旗在場上歡動著，在場選手及家長們興奮地互相擁抱，已把轉機三次班機及舟車勞頓的所有辛苦皆化為勝利的淚水。

教練及選手們特別感恩新明國小校方的大力支持及企業各界、校友們及善心人士等地熱情贊助，方能成就此一美事，讓台灣的國旗再次在國際舞台上飄揚！

新明國一路過關斬將，打敗地主國奪下十二歲男子組冠軍。（記者廖耀東翻攝）

新明國一路過關斬將，奪下十二歲男子組冠軍。（記者廖耀東翻攝）

新明國一路過關斬將，奪下十二歲男子組冠軍。（記者廖耀東翻攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法