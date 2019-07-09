大聯盟全壘打大賽火熱開打 今日賽事預告與轉播

半季就繳出30轟的怪物新人阿隆索。（資料照，法新社）

自由體育為您獻上今日精采賽事預告與轉播！

今日大聯盟迎來全壘打大賽，總共會有八名選手參加，有超級新人阿隆索（Pete Alonso）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）、柏格曼（Alex Bregman）等等好手參加，究竟是哪位選手能夠拿下冠軍獎杯呢？別忘了鎖定轉播囉!

請繼續往下閱讀...

中華職棒今日有一場的賽事轉播，是下半季統一獅的首度主場賽事，迎戰的是中信兄弟，中信兄弟目前處於三連敗的狀態，他們能否在今天成功止敗呢，別忘了鎖定中職轉播囉！

日職的部分將是日本火腿對上羅德的賽事，羅德將派出2016年第一指名的佐佐木千隼對決日本火腿的中村勝，王柏融能否繳出好的表現幫助球隊取得勝利呢？別忘了鎖定轉播囉！

溫網將迎來八強的賽事轉播，哪一位選手能順利挺進前四強，爭取今年的冠軍獎杯呢？喜愛網球的球迷記得鎖定轉播囉！

MLB

08:00 全壘打大賽 民視、FOX體育、FOX體育3台

中職

18:35 中信兄弟@統一獅 ELEVNESPORTS1

日職

17:15 日本火腿@羅德 FOX體育2台

溫網

18:00 八強 FOX體育、FOX體育3台

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法